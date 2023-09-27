Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англійської ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Манчестер Сіті.

Ньюкасл та Манчестер Сіті зіграють у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги на полі стадіону Сент-Джеймс-Парк.

Едді Гау, після розгрому Шеффілд Юнайтед (8:0), залучив до стартового складу Лівраменто та Таргетта на флангах захисту, тоді як у центрі оборони гратимуть Ласселс та Дамметт, а Голл, Майлі та Тоналі утворять трійку в центрі поля. Мерфі, Ісак та Жоелінтон гратимуть в атаці.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест (2:0), використав із перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Льюїс та Аке гратимуть у захисті, Філліпс, Гомес та Ковачич утворять трикутник у центрі поля, а Бобб та Гріліш гратимуть обабіч Альвареса в атаці.

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Ласселс, Дамметт, Таргетт — Голл, Майлі, Тоналі — Мерфі, Ісак, Жоелінтон.

Запасні: Каріус, Тріпп'єр, Шер, Гордон, Річі, Манкільйо, Альмірон, Андерсон, Гімараєс.



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке, Гвардіол — Філліпс, Гомес, Ковачич — Бобб, Х. Альварес, Гріліш.

Запасні: Едерсон, Карсон, Вокер, Діаш, Голанд, Доку, Нунеш, Фоден, Гамільтон.



Гра Ньюкасл — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.