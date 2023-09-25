"Містяни" хочуть підписати молодого півзахисника.
Бернарду Сілва, getty images
25 вересня 2023, 21:19
Манчестер Сіті продуктивно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, проте не забуває працювати на перспективу.
Як повідомляє видання RMC Sport, англійський клуб хоче підписати талановитого півзахисника Парі Сен-Жермен Варрена Заіра-Емері.
Стверджується, що наступного літа Манчестер Сіті готовий запропонувати Бернарду Сілву в обмін на 17-річного півзахисника. Контракт гравця ПСЖ діє до літа 2025 року, а португальця — до 2026 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен влітку відмовився від Беллінгема через Заїра-Емері.