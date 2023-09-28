Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував кубкову перемогу над Лестером.

Ліверпуль напередодні в домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка англійської Ліги у вольовому стилі переграв Лестер.

Ліверпуль — Лестер 3:1 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

Після фінального свистка атакувальний півзахисник "червоних" Домінік Собослаї, на рахунку якого один забитий м’яч у звітній зустрічі, прокоментував побачене на футбольному полі.

"Чесно кажучи, відколи я прийшов, ми завжди починали матчі за однаковим сценарієм — поступаючись 0:1. Але кожного разу, у кожній наступній грі ми демонстрували хорошу реакцію.

Немає значення, хто перебуває на полі з перших хвилин або хто виходить на заміну, ми працюємо як одна команда. І в підсумку ми завжди маємо здобувати три очки або виходити наступний раунд, як у цьому випадку.

Молодим хлопцям на тренуваннях допомагають усі: інші молоді гравці та старші футболісти з величезним досвідом. Ми дійсно команда, велика команда, і всі готові до роботи.

Цей гол був дуже особливим. Не знаю, чи це був саме найкращий гол, бо я точно забив один зі своїх найкращих голів у збірній, а також чимало забивав у Зальцбурзі. Але це був один із найкращих так точно.

Зараз у Ліверпулі я просто роблю те, що й маю робити: наполегливо працюю й завжди готовий боротись за цю команду, за вболівальників та за самого себе. І оскільки я отримую багато шансів, я хочу віддячити за них партнерам та головному тренеру.

Ми зіграли в справді гарний футбол. Гаразд, результат першого тайму не такий, як ми хотіли, але й таке трапляється. Найголовніше — це реакція. Те, як ми вийшли на другий тайм. Ми забили швидкий гол, Гакпо, Гравенберх, Ендо, Кванса — усі вони зіграли дуже хорошу гру. Це свідчить про те, що нам потрібен кожен гравець у цій команді.

Ми йдемо від гри до гри, не думаючи над перспективою. Звичайно, ніхто не хоче програвати, але ми повинні бути реалістами. Зараз ми з нетерпінням чекаємо на матч проти Тоттенгема, щоб забрати три очки додому ", — заявив угорський виконавець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у лондонського Тоттенгема в рамках чемпіонату.