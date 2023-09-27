Англія

Завершились чергові матчі 1/16 фіналу розіграшу кубка.

Сьогодні, 27 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

У першій грі лондонський Челсі мінімально обіграв Брайтон із рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 51 хвилині, а його автором став Ніколас Джексон.

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "синіх" та провів на полі 68 хвилин, після чого був замінений на Рахіма Стерлінга.

Челсі – Брайтон 1:0

Гол: Джексон, 51.

Челсі: Санчес, Чілвелл, Колвілл, Дісасі, Кукурелья, Кайседо, Угочукву, Матсен (Галлахер, 75), Мудрик (Стерлінг, 68), Палмер (Фернандес, 75), Джексон (Броя, 87).

Брайтон: Вербрюгген, Еступіньян, Жуліо, ван Гекке, Лемпті, Балеба (Гілмор, 64), Дауд (Гiншелвуд, 70), Мітома (Велбек, 64), Буонанотте (Лаллана, 78), Фаті (Марч, 46), Жезус.

Попередження: Угочукву — Балеба, Еступіньян.

У другій зустрічі Евертон у гостях розібрався з Астон Віллою з рахунком 2:1. У складі "ірисок" голами відзначилися Джеймс Гарнер та Домінік Калверт-Льюїн. У господарів єдиний м'яч забив Бубакар Камара.

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі перший тайм, а у перерві його змінив Ешлі Янг.

Астон Вілла – Евертон 1:2

Голи: Камара, 84 — Гарнер, 15, Калверт-Льюїн, 50.

Астон Вілла: Ольсен, Макгінн (Камара, 46), Торрес, Конса, Кеш, Луїс, Дендонкер (Дінь, 46), Тілеманс (Келлімен, 78), Діабі, Бейлі (Дзаніоло, 31), Дуран (Воткінс, 46).

Евертон: Пікфорд, Брентвейт, Тарковскі, Кін, Гаррісон (Макніл, 65), Данджума (Гує, 72), Миколенко (Янг, 46), Паттерсон, Онана (Дукуре 79), Гарнер, Калверт-Льюїн (Бетункал, 72).

Попередження: Воткінс, Дінь, Конса, Луїс — Паттерсон, Тарковскі, Макніл.

У третій зустрічі Борнмут здобув перемогу над Сток Сіті з рахунком 2:0. Перемогу "вишням" забезпечили результативні удари у виконанні Домініка Соланке та Джо Ротвелла.

Українець Ілля Забарний вийшов у стартовому складі Борнмута та провів на полі всю гру.

Борнмут – Сток Сіті 2:0

Голи: Соланке, 51, Ротвелл, 54.

Борнмут: Раду, Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт, Кук (Адамс, 70), Ротвелл, Траоре (Крісті, 46), Брукс (Таверньє, 62), Уаттара, Семеньйо (Соланке, 46 (Мур, 85)).

Сток Сіті: Бонем, Вілмот, Роуз, Гувер, Гуч, Пірсон (Лоран, 70), Томпсон, Бе Чжун Хо (Хакшабанович, 70), Джонсон (Натан Лав, 77), Леріс (Сідібе, 83), Мораєс (Гейл, 77).

Попередження: Пірсон, Вілмот.

У ще одному поєдинку лондонський Арсенал у гостях мінімально обіграв Брентфорд із рахунком 1:0. Перемогу команді Мікеля Артети приніс гол Ріса Нельсона на старті поєдинку.

Український універсал "канонірів" Олександр Зінченко з'явився на полі на 69 хвилині, а Єгор Ярмолюк просидів усю гру на лаві запасних Брентфорда.

Брентфорд – Арсенал 0:1

Гол: Нельсон, 8.

Брентфорд: Флеккен, Йоргенсен (Аєр, 82), Піннок, Коллінз, Гікі (Олакігбе, 79), Роерслев (Годдос, 63), Янельт, Ньоргор (Єнсен, 63), Оньєка (Льюїс-Поттер, 79), Вісса, Мбемо.

Арсенал: Рамсдейл, Ківьор, Магальяес, Томіясу, Вайт (Зінченко, 69), Гаверц, Жоржиньйо, Сміт-Роу (Едегор, 82), Нельсон (Ель-Ненні, 82), Нкетіа (Соареш, 87), Саго-Джуніор (Жезус, 68).

Попередження: Єнсен — Вайт, Нкетіа.

В інших матчах Блекберн обіграв Кардіфф, Ліверпуль впорався з Лестером, Вест Гем був сильнішим за Лінкольн, Фулгем здолав Норвіч, а Манчестер Сіті поступився Ньюкаслу.

Ліверпуль – Лестер 3:1

Голи: Гакпо, 48, Собослаї, 70, Діогу Жота, 89.

Ліверпуль: Келлехер, Цимікас (Чемберс, 90+1), Кванса, Конате, Джонс (Байчетич, 79), Гравенберх (Нуньєс, 65), Ендо, Елліотт, Жота, Гакпо, Доук (Собослаї, 65).

Лестер: Столярчик, Джастін, Коуді, Суттар, Перейра, Казадеї (Ндіді, 57), Чоудурі, Акгюн (Дьюзбері-Голл, 65), Макатір, Олбрайтон (Іссааку, 64), Іхеаначо (Дака, 64).

Попередження: Ендо — Перейра, Чоудурі.

Блекберн — Кардіфф 5:2

Голи: Гарретт, 13, Сігурдссон, 36, Моран, 49, 54, Маркандей, 69 — Робінсон, 18, Етете, 45+3.

На 53 хвилині Сігурдссон (Блекберн) не реалізував пенальті.

Лінкольн - Вест Гем 0:1

Гол: Соучек, 70.

Фулгем — Норвіч 2:1

Голи: Карлос Вінісіус, 12, Івобі, 72 — Сайнс, 75.