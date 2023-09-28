Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 27 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль на власному полі здобув перемогу над Лестером.

Команда Юргена Клоппа примудрилась засмутити власних уболівальників уже на самому старті гри, пропустивши на третій хвилині від Кейсі Макатіра.

Ба більше — "червоні" так і не змогли відігратись до перерви, хоча й мали перевагу над своїми суперниками.

Ситуацію вдалось виправити лише на початку другого тайму, коли Гакпо швидко зрівняв рахунок, а вже наприкінці зустрічі голи Собослаї та Жоти остаточно дотисли опонентів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Лестер у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги:

Ліверпуль — Лестер 3:1

Голи: Гакпо, 48, Собослаї, 70, Діогу Жота, 89 — Макатір, 3.

Ліверпуль: Келлехер, Цимікас (Чемберс, 90+1), Кванса, Конате, Джонс (Байчетич, 79), Гравенберх (Нуньєс, 65), Ендо, Елліотт, Жота, Гакпо, Доук (Собослаї, 65).

Лестер: Столярчик, Джастін, Коуді, Суттар, Перейра, Казадеї (Ндіді, 57), Чоудурі, Акгюн (Дьюзбері-Голл, 65), Макатір, Олбрайтон (Іссааку, 64), Іхеаначо (Дака, 64).

Попередження: Ендо — Перейра, Чоудурі.