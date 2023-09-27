Англія

На англійця з'явились претенденти.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг у середині вересня відсторонив вінгера Джейдона Санчо від роботи з першою командою через те, що той відмовився вибачатися перед ним за свою публічну критику після матчу четвертого туру АПЛ проти Арсеналу.

Після того, як конфлікт переріс у публічну площину, інші клуби задумались над тим, щоб скористатись ситуацією та підписати якісного виконавця.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Крістал Пелас спробує орендувати Санчо в січні, коли відкриється зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що Джейдон Санчо готовий залишити Манчестер Юнайтед у майбутнє зимове трансферне вікно, тоді як клуб готовий відпустити його за 50-60 мільйонів євро.