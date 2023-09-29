Англія

Захисна ланка "червоних дияволів" продовжує слабшати.

Захисники Манчестер Юнайтед Серхіо Регілон і Лісандро Мартінес травмувалися, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аргентинець буде поза грою протягом тривалого періоду через загострення отриманої ще у квітні травми стопи. Встановлено, що йому потрібен час для відновлення та реабілітації. Наразі стан гравця продовжує оцінюватися для визначення подальших кроків.

У Регілона більш легка травма, але він все одно може не повернутися до міжнародної перерви наступного місяця. Пошкодження незначне, але воно залишає манкуніанців без номінальних лівих захисників.

Іспанець точно не зіграє проти Крістал Пелес цими вихідними, що підтверджено клубом, проте й участь у матчах проти Галатасарая та Брентфорда теж під питанням, пише The Athletic.

Нагадаємо, у лазареті Манчестер Юнайтед також перебувають ще троє захисників: Люк Шоу, Тайрелл Маласія та Аарон Ван-Біссака.