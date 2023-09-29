Англія

"Аристократи" хочуть посилення.

Після приходу до клубу Тодда Боулі, Челсі витрачає шалені гроші на придбання нових футболістів і судячи з усього зупинятися вони не збираються. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно заявив, що Челсі вже готується до зимового трансферного вікна.

"У нас із власниками та спортивними директорами дуже хороші стосунки і це надихає. Думаю, як я й казав раніше, коли трансферне вікно зачинилося, я маю брати участь у цьому процесі. Тепер я залучений до кожного рішення. Думаю, настав час визначатися з тим, що нам потрібно зробити у січні.

Футбол дуже динамічний. До січня все може змінитись. Зараз потрібно працювати і якомого скоріше вилікувати Нкунку і звичайно привести у форму Армандо Брою, а також постаратися більше забивати та діяти впевненіше. Але, звичайно, паралельно ми працюємо над тим, щоб покращити команду", — наводить слова аргентинського фахівція Football London.