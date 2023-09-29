Англія

Португалець всім задоволений у клубі.

Португальский воротарь Вулвергемптона Жозе Са підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Нова угода буде діяти до літа 2027 року з можливістю пролонгації ще на один рік для клубу.

У минулому сезоні, португалець 12 матчів АПЛ закінчив "на нуль".

Спортивний директор "Вулвз" Метт Хоббс сказав:

"Ми дуже раді, що Жозе стане частиною наступного етапу та циклу, який ми маємо пройти і він відіграє в цьому важливу роль, як на полі, так і за його межами. Са натхненний тим, що ми намагаємося зробити, але розуміє, що такі люди, як він, у його становищі дійсно важливі для нас."

Жозе Са приєднався до клубу у 2021 році перейшовши з гречеського Олімпіакоса за вісім мільйонів євро. З того часу він зіграв за Вулвергемптон 82 матчі, пропустивши 109 голів та 24 рази зберіг свої ворота у недоторканності.