Англія

Іспанський фахівець скаржиться на календар команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вкотре заявляє про необхідність скорочення матчів протягом футбольного року. Таку інформацію дає сайт Sky Sports.

"Ідея щодо скорочення кількості матчів була б гарною для футболістів. Але нічого не зміниться.

Гравці, можливо, мають щось зробити і тоді, можливо, щось станеться. Без футболістів шоу не може тривати, тому це залежить від них.

Це великий бізнес. Вони мають великі зарплати. Нам кажуть не скаржитися, бо ми заробляємо багато грошей.

Жіноча збірна Іспанії хотіла змін і вони досягли їх. Ось так це працює. Якщо гравці хочуть щось змінити, то у футболі вони єдині, хто може це зробити. Федерації нічого не змінять", — сказав головний тренер "містян".