Англія

"Бордові" працюють над збереженням складу.

Представник АПЛ Бернлі підписав новий контракт з правим захисником Вітіньо. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Нова угода буде діяти до 30 червня 2027 року.

Після підписання нового контракту Вітіньо сказав наступне:

"Я дуже радий продовжити контракт. Я насолоджувався кожною хвилиною перебування у Бернлі і не можу дочекатися, щоб побачити, що нас чекає у майбутньому.

Фанати були для мене приголомшливими і змушували мене почуватися бажаними з того часу, як я приєднався. Я з нетерпінням чекаю на можливість залишити з ними ще більше особливих спогадів".

Наразі, футболіст не можу брати участь у матчах своєї команди через травму коліна.