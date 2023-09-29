"Бордові" працюють над збереженням складу.
Вітіньо, Burnley
29 вересня 2023, 22:52
Представник АПЛ Бернлі підписав новий контракт з правим захисником Вітіньо. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Нова угода буде діяти до 30 червня 2027 року.
Після підписання нового контракту Вітіньо сказав наступне:
"Я дуже радий продовжити контракт. Я насолоджувався кожною хвилиною перебування у Бернлі і не можу дочекатися, щоб побачити, що нас чекає у майбутньому.
Фанати були для мене приголомшливими і змушували мене почуватися бажаними з того часу, як я приєднався. Я з нетерпінням чекаю на можливість залишити з ними ще більше особливих спогадів".
Наразі, футболіст не можу брати участь у матчах своєї команди через травму коліна.