Англія

Тренерський штаб не зможе розраховувати на захисника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував пошкодження Лісандро Мартінеса.

"Травма Лісандро Мартінеса — це дуже сумно. Він не був на 100% у формі — і була велика різниця, між Мартінесом в останніх іграх, і тим, яким ми бачили в його першому сезоні тут, у Манчестер Юнайтед", — наводить слова нідерландця Фабріціо Романо.

Зазначимо, що аргентинець буде поза грою протягом тривалого періоду через загострення отриманої ще у квітні травми стопи. Встановлено, що йому потрібен час для відновлення та реабілітації. Наразі стан гравця продовжує оцінюватися для визначення подальших кроків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пошкодження також отримав новачком команди Серхіо Регілон.