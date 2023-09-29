Англія

Бразильський форвард може повернутись на поле.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив, що вінгер Антоні повернувся до тренувального процесу з "червоними дияволами".

"З моменту появи перших звинувачень у червні Антоні співпрацював з поліцією як у Бразилії, так і у Великобританії, і продовжує це робити.

Як роботодавець Антоні, Манчестер Юнайтед ухвалив рішення про те, що він відновить тренування в Каррінгтоні і буде доступним для участі в матчах, доки поліція проводитиме розслідування.

Це рішення може бути змінено залежно від розвитку подій. Як клуб ми засуджуємо акти насильства. Ми визнаємо важливість забезпечення безпеки всіх, хто виявився залученим до цієї ситуації, і розуміємо, який вплив ці звинувачення мають на тих, хто пережив насильство", — сказано заяві клубу.

Цього сезону Антоні встиг провести чотири поєдинки без результативних дій.

Свій найближчий матч МЮ проведе завтра, 30 вересня проти Крістал Пелес. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.