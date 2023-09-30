Англія

Керманич Арсенала розповів про стан свого підопічного.

Лондонський Арсенал завершує підготовку до гостьового матчу проти Борнмута в рамках сьомого туру англійської Прем’єр-ліги.

Борнмут — Арсенал. Напередодні

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета напередодні гри прокоментував стан одного з ключових виконавців його команди — Букайо Саки.

"Більше року тому я говорив про те, що в Саки дуже сильний менталітет переможця. Якщо ви хочете бути таким гравцем, яким він хоче бути, ви повинні мати подібне мислення — бажати грати кожну хвилину якнайкраще. Не просто бути поруч із партнерами, а робити внесок в успіхи своєї команди, щоб вона потім перемагала.

Це й змінилось у ньому найбільш помітним чином останнім часом. Те, як він готується до матчів, як він спілкується з людьми, вимоги, які він ставить перед собою, підтримка, яку він має навколо себе. У нього є багато цих важливих складників, і хто знає, як далеко він зможе зайти цим шляхом.

Знаю тільки те, що ми повинні захистити його. І також ми повинні відчути, коли настане слушний час, аби дати йому відпочити. Але в ньому дійсно є щось надзвичайно потужне.

Я думаю, що з досвідом він набагато краще розпізнає ті ситуації, коли він може отримати травму, і набагато менше ризикує станом свого здоров’я. Він також ретельно працює над тим, щоб уникати жорстких контактів із суперниками, які можуть спричинити для нього травму.

Це не випадковість. Наша команда іноді грає в те, що я називаю "м’ячі на лікарняне ліжко" — вони передають один одному м’яч таким чином, що суперник має можливість одним необачним рухом відправити вас до лікарні.

Вони не мають грати в подібних ситуаціях, але іноді невдала передача м’яча — це помилка гравця-виконавця, а іноді — гравця-отримувача, тому що саме відсутність активності за секунди до цього наражає вас на небезпеку", — заявив іспанський фахівець.

Матч Борнмут — Арсенал відбудеться 30 вересня, о 17:00.