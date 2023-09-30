"Манкуніанці" у пошуках підсилення складу.
МЮ, Getty Images
30 вересня 2023, 15:19
Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписати центрального захисника наступного року. Про це повідомляє твіттер відомого італійського інсайдера Фабриціо Романо
.
Як зазаначає джерело, "червони дияволи" на даний момент зацікавлені у трьох центрбеках. Це
Жан-Клер Тодібо з французької Ніцци, Едмонд Тапсоба з леверкузенського Баєру та Антоніо Сілва з ліссабонської Бенфіки.
Також повідомляється, що до цього списку найближчими місяцями можуть бути додані нові імена.
Сьогодні, у рамках сьомого туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд буде приймати Крістал Пелес. Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00.