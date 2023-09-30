Англія

Вельми неочікуваний результат на Вілла Парк.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги в очному протистоянні зустрілися дві команди з верхньої частини турнірної таблиці в особі Астон Вілли та Брайтона.

Вже у першому таймі бірмінгемцям вдалося приємно здивувати після трьох забитих м'ячів, одним із яких став автогол Еступіньяна.

У подальшому "чайки" намагалися відігратися, проте гол Ансу Фаті став єдиним, на що спромоглася команда Роберто Де Дзербі в цей день.

Завдяки хет-трику Оллі Воткінса, а також голам Дугласа Луїса та Джейкоба Ремзі, якому асистував Воткінс, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Астон Вілли з рахунком 6:1.

Астон Вілла – Брайтон 6:1

Голи: Воткінс (14, 21, 65), Еступіньян (26, автогол), Ремзі (85), Луїс (90+7) – Фаті (50)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Тілеманс, 90), Луїс — Макгінн, Діабі (Дуран, 79), Дзаньйоло (Ремзі, 57) — Воткінс

Брайтон: Стіл — Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян (Лемпті, 46) — Гіншелвуд (Балеба, 87), Гілмор — Марч (Адінгра, 62), Велбек (Педро, 46), Мітома — Фергюсон (Фаті, 46)

Попередження: Луїз (7), Дінь (32), Конса (57), Дуран (90+5) – Уелбек (39), Фаті (72), Данк (79), Мітома (84)