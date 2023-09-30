Англія

Керманич Брайтона висловився про поразку від Астон Вілли у матчі АПЛ.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на своєму полі розгромила Брайтон із рахунком 6:1.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Це був дуже поганий матч. Ми зіграли без енергії, без енергії в ментальному плані. Найбільша відповідальність лежить на мені, тому що я тренер. Ми повинні адаптуватися до цього сезону. Він кардинально відрізняється від минулого. Це дуже важко, ми граємо кожні три дні.

Ми хочемо бути конкурентами в кожному турнірі і повинні показати, готові ми чи ні. Коли граєш так, як сьогодні, відповідальність лежить на тренері. У мене чудові хлопці, чудові люди в роздягальні. Ми досягли цього рівня завдяки наполегливим зусиллям, але ми ще не там, де хочемо бути. Ми досягаємо потрібного рівня, щоб змагатися в цьому сезоні, тому що хочемо доставити задоволення", — цитує слова Де Дзербі BBC з посиланням на TNT Sports.

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