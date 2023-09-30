Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 30 вересня 2023 року, 14:30.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на своєму полі розгромила Брайтон із рахунком 6:1.

Перемогу "левам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ремзі, Луїса та Воткінса, який оформив хет-трик. Ще один м'яч на рахунку Еступіньяна, який зрізав сферу у свої ворота

Єдиний м'яч у складі команди Роберто Де Дзербі забив Фаті на початку другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Брайтон в 7 турі англійської Прем'єр-ліги:

Астон Вілла – Брайтон 6:1

Голи: Воткінс (14, 21, 65), Еступіньян (26, автогол), Ремзі (85), Луїс (90+7) – Фаті (50)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Тілеманс, 90), Луїс — Макгінн, Діабі (Дуран, 79), Дзаньйоло (Ремзі, 57) — Воткінс

Брайтон: Стіл — Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян (Лемпті, 46) — Гіншелвуд (Балеба, 87), Гілмор — Марч (Адінгра, 62), Велбек (Педро, 46), Мітома — Фергюсон (Фаті, 46)

Попередження: Луїз (7), Дінь (32), Конса (57), Дуран (90+5) – Уелбек (39), Фаті (72), Данк (79), Мітома (84)