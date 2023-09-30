Англія

Керманич Астон Вілли висловився про перемогу над Брайтоном в матчі АПЛ.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на своєму полі розгромила Брайтон із рахунком 6:1.

Головний тренер бірмінгемців Унаї Емері поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Я дуже щасливий. Я думаю, що кожен матч ми відчуваємо дуже хороший зв’язок із нашими вболівальниками – сьогодні ми це показали. Ці три очки дуже важливі з погляду на турнірну таблицю.

Звичайно, коли ти продовжуєш, ти відчуваєш впевненість, але ти все одно повинен перемагати знову і знову. Це те, що ми намагаємося робити.

Сьогодні нам потрібно було адаптуватися до гри Брайтона, але коли у нас був час, щоб зберегти володіння м’ячем, ми це робили. Коли ми забили другий, третій і четвертий голи, ми почувалися дуже комфортно.

Ми обіграли Челсі і програли Евертону у Кубку ліги. Ми намагаємося почуватися все комфортніше. Прем’єр-ліга та єврокубки дуже важливі для нас", — цитує слова Емері BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Астон Вілла — Брайтон ви можете на Football.ua.