Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 вересня 2023 року, 17:00.
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес, getty images
30 вересня 2023, 19:59
У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі поступився Крістал Пелес.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Йоахім Андерсен, який і приніс до активу "орлів" три очки на Олд Траффорд.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес у 7 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 0:1
Гол: Андерсен, 25