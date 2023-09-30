У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі поступився Крістал Пелес.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Йоахім Андерсен, який і приніс до активу "орлів" три очки на Олд Траффорд.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес у 7 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 0:1
Гол: Андерсен, 25