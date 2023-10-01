Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу португальської Суперліги, що відбувся 30 вересня 2023 року, 19:30.

У поєдинку сьомого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Тоттенгем на власному полі здолав Ліверпуль.

Команда Анге Постекоглу вже посеред першого тайму отримала чималий бонус у вигляді вилученням Кертіса Джонса й миттєво цим скористалась.

Однак голу Сона передував м’яч Луїса Діаса, через скасування якого в Англії й досі точаться великі дискусії.

Але наша гра продовжилась і гості врятувались від поразки в першому таймі перед самим відходом на перерву.

А вже в другому таймі пару швидких карток отримав Діогу Жота да залишив команду із ще меншою кількістю польових виконавців.

Тоттенгем довго вичікував на те, аби цим скористатись, і зрештою знову вийшов уперед за рахунком наприкінці компенсованого часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Ліверпуль в 7 турі англійської Прем’єр-ліги:

Тоттенгем — Ліверпуль 2:1

Голи: Сон Хин Мін, 36, Матіп, 90+6 (автогол) — Гакпо, 45+4.

Тоттенгем: Вікаріо — Удоджі (Девіс, 83), ван де Вен, Ромеро, Порро — Біссума (Гейб'єрг, 90), Сарр (Скіпп, 83) — Рішарліссон, Меддісон (Веліс, 90), Кулушевські — Сон Хин Мін (Соломон, 69).

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Матіп, Гомес (Конате, 73) — Джонс, Мак Аллістер (Гравенберх, 80), Собослаї — Луїс Діас (Ендо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 74), Гакпо (Діогу Жота, 69).

Попередження: Удоджі, Біссума, Ромеро — Мак Аллістер, Салах, Діогу Жота, Робертсон, Аліссон.

Вилучення: Джонс, 26 (пряма червона), Діогу Жота, 69 (друга жовта).