Англія

Відбувся один із головних матчів сьомого туру чемпіонату Англії.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на своєму полі вирвав перемогу над Ліверпулем із рахунком 2:1.

Вже на 26 хвилині команда Юргена Клоппа залишилася у меншості після прямої червоної картки для Джонса, а через вісім хвилин було скасовано гол Діаса через офсайд.

За дві хвилини Тоттенхем зміг відкрити рахунок у матчі зусиллями Сон Хин Міна, який скористався передачею Рішарлісона. Однак ще до перерви "червоні" відігралися завдяки голу Гакпо у компенсований час.

Потім у середині другого тайму Ліверпуль залишився вдев'ятьох після видалення Діогу Жоти, який отримав другу жовту картку за пару хвилин.

Підопічні Клоппа іноді шукали щастя біля чужих воріт, проте Тоттенгем скористався своїм шансом і вирвав перемогу, забивши на шостій компенсованій хвилині, а автором гола став Матіп, який зрізав м'яч у свої ворота.

Після семи ігор Тоттенхем набрав 17 очок і посів друге місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Ліверпуля – 16 балів та четверта позиція.

Тоттенгем - Ліверпуль 2:1

Голи: Сон Хин Мін, 36, Матіп, 90+6 (автогол) — Гакпо, 45+4.

Тоттенгем: Вікаріо — Удоджі (Девіс, 83), ван де Вен, Ромеро, Порро — Біссума (Гейб'єрг, 90), Сарр (Скіпп, 83) — Рішарліссон, Меддісон (Веліс, 90), Кулушевські — Сон Хин Мін (Соломон, 69).

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Матіп, Гомес (Конате, 73) — Джонс, Мак Аллістер (Гравенберх, 80), Собослаї — Луїс Діас (Ендо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 74), Гакпо (Діогу Жота, 69).

Попередження: Удоджі, Біссума, Ромеро — Мак Аллістер, Салах, Діогу Жота, Робертсон, Аліссон.

Вилучення: Джонс, 26 (пряма червона), Діогу Жота, 69 (друга жовта).