Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 вересня 2023 року, 17:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Лутон Таун та зазнав поразки.

Вже у першому відрізку матчу "капелюшники" зуміли забити два м'ячі. І незважаючи на те, що ще до перерви "іриски" відіграли один гол, здобути бодай одне очко вони у підсумку не змогли.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Лутон у 7 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Евертон — Лутон 1:2

Голи: Калверт-Льюїн, 45 - Лок'єр, 24, Морріс, 31