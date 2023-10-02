Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 7-го туру чемпіонату Англії, який пройде 2 жовтня і розпочнеться о 22:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає дербі Західного Лондона між Фулгемом та Челсі, яке пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.

ПОНЕДІЛОК, 2 ЖОВТНЯ, 22:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Грошовий літній переїзд до Саудівської Аравії Александара Мітровича, який кілька сезонів поспіль був безальтернативним ключовим форвардом Фулгема, не сказати, що став прямим нищівним ударом по грі "дачників". Так, Рауль Хіменес поки й близько не може зрівнятися з тими показниками результативності, які вдавалося демонструвати сербському форварду, проте як би там не було, але наразі лондонцям вдається зберігати свої позиції в середині турнірної таблиці АПЛ.

Головне, кого вдалося зберегти Фулгему у літнє трансферне вікно, — це свого основного опорного півзахисника Жоау Палінью, який був близьким до переходу до Баварії в останній день трансферного вікна. Завершити успішно цю угоду сторони не встигли, але в тому ж матчі з лондонським Арсеналом, коли португальському хавбеку в останні хвилини вдалося врятувати для Фулгема нічийний результат, показали, чому збереження Паліньї — це дуже хороша новина для колективу Марку Сілви.

Що стосується Челсі, дуже рідко "синіх" стає важко виділити в якості явного фаворита у рамках дербі Західного Лондона, але зараз саме такий випадок. Ми всі вже звикли, що Челсі в порівнянні з Фулгемом — це апріорі різний рівень, проте час у футболі здатний нам дарувати кардинальні зміни. Команда Маурісіо Почеттіно зараз переживає глобальну перебудову, в процесі якої видніються певні позитивні проблиски, але великі корективи в роботу аргентинського фахівця внесли систематичні травми основних гравців.

Лазарет Челсі зараз вкрай переповнений, тому Почеттіно змушений йти на низку вимушених рішень, які, можливо, йому самому не дуже подобаються. Судячи з останніх виступів "синіх", головною проблемою лондонців зараз є не лише безліч травм, а й реалізація моментів. Не можна сказати, що Челсі не створює цих забійних моментів, але точно можна сказати, що Челсі ці моменти не реалізовує. Фулгем — це команда, яка готова давати супернику грати, але при цьому й сама здатна дуже боляче "колоти", тому очікуємо для Челсі черговий непростий поєдинок, ще й із характером історичного дербі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,03, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 4,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Кастань — Палінья, Рід, Андреас Перейра — Вілсон, Хіменес, Вілліан

Челсі: Роберт Санчес — Кукурелья, Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Галлагер, Енцо Фернандес — Стерлінг, Броя, Мудрик

Не зіграють: Адама Траоре, Адарабіойо — Лавія, В. Фофана, Нкунку, Чілвелл, Джеймс, Беттінеллі, Гюсто, Ніколас Джексон

Під питанням: Тете, Лукич — Бадьяшиль, Чуквуемека, Чалоба

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