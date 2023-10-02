Англія

Кругленька сума вимальовується.

Управління з податкових та митних зборів Великобританії вимагає від команд Прем'єр-ліги повернути 124,8 млн. фунтів стерлінгів несплачених податків за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2023 року. Таку інформацію надає BBC.

Ця сума більш ніж вдвічі перевищує несплачені податки за минулий період (58,7 млн. ​​фунтів). Вимоги податкової стосуються страхування гонорарів агентів та доходів від іміджевих прав, а також податків на негрошові вигоди працівників. У випадку клубів АПЛ йдеться про авіаквитки та оплату готелів для гравців та їхніх сімей.

Еліот Басс із UHY Hacker Young заявив:

"Зростаюча частка агентських гонорарів, що виплачуються клубами, привертає увагу податкових органів через те, що можливо, не всі податки, що належать до цих компенсацій, виплачуються"