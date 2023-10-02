Англія

Нідерландець точно пропустить ігри національної команди.

Коді Гакпо пропустить кілька тижнів, повідомляє журналіст Рік Елфрінк.

У матчі сьомого туру АПЛ проти Тоттенгема (1:2) голландець зазнав травми, а замість нього вийшов Діогу Жота.

Гакпо може пропустити кілька тижнів. Форвард не зіграє у матчах збірної Нідерландів у жовтні. Характер ушкодження у своїй не уточнюється.

Нагадаємо, що наприкінці першого тайму проти Тоттенгема Удоджі зробив підкат проти Гакпо, за що отримав жовту картку.