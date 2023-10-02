Нідерландець точно пропустить ігри національної команди.
Коді Гакпо, Getty Images
02 жовтня 2023, 16:24
Коді Гакпо пропустить кілька тижнів, повідомляє журналіст Рік Елфрінк.
У матчі сьомого туру АПЛ проти Тоттенгема (1:2) голландець зазнав травми, а замість нього вийшов Діогу Жота.
Гакпо може пропустити кілька тижнів. Форвард не зіграє у матчах збірної Нідерландів у жовтні. Характер ушкодження у своїй не уточнюється.
Нагадаємо, що наприкінці першого тайму проти Тоттенгема Удоджі зробив підкат проти Гакпо, за що отримав жовту картку.