Англія

Українец поклав м'яч у ворота Фулгема.

У рамках сьомого туру чемпіонату Англії Челсі вирушив на виїзд до Фулгема

У стартовому складі гостей вийшов Михайло Мудрик.

На 18-й хвилині гри Льюїс Колвілл виконав передачу з флангу на українця, Мудрик добре прийняв м'яч і вийшов віч-на-віч з голкіпером, після чого влучним ударом відправив м'яч у сітку воріт. Цей м'яч став дебютним для українця за Челсі.

Зазначимо, що Мудрику знадобилося 24 матчі, щоб забити перший гол за "синіх". За цей проміжок часу він записав на свій рахунок ще два асисти, а також три жовті картки.

Слідкуйте за ходом зустрічі матчу Фулгем — Челсі на Football.ua.