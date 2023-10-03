Англія

Нападник Челсі своїм голом допоміг здобути перемогу над Фулгемом у рамках АПЛ.

У заключному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі здобув перемогу над Фулгемом у дербі Західного Лондона з рахунком 2:0.

Нападник "синіх" Армандо Броя, який повернувся до стартового складу та став автором другого гола у ворота "дачників", пояснив свою заміну на 65-ій хвилині.

"Жодної травми — просто запобіжний захід. Я був замінений посеред матчу, тому мені завжди було важко повертатися і грати всі 90 хвилин.

Я став трохи довгоногим перед тим, як вилетіти на тривалий термін, тому це був просто запобіжний захід", — цитує слова Армандо Брої журналіст Фабріціо Романо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Фулгем — Челсі ви можете на Football.ua.