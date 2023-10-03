Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 2 жовтня 2023 року, 22:00.

Челсі у матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Фулгем у лондонському дербі (2:0).

Перемогу команді Маурісіо Почеттіно принесли забиті м'ячі у виконанні українського вінгера Михайла Мудрика та Армандо Брої, які відзначилися результативними ударами на 18 та 19 хвилинах відповідно.

Для Мудрика це був перший гол у складі "синіх" і він став сьомим українцем, який зміг забити в чемпіонаті Англії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Челсі у 7 турі англійської Прем'єр-ліги:

Фулгем — Челсі 0:2

Голи: Мудрик, 18, Броя, 19

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Рім, Робінсон — Рід (Кейрні, 66), Палінья, Перейра (Лукіч, 75) — Вілсон (Івобі, 53), Хіменес (Вінісіус, 53), Вілліан

Челсі: Санчез — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо (Мадуеке, 90+6), Галлагер — Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46) — Броя (Стерлінг, 65)