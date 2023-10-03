Англія

Український вінгер нарешті забив.

Челсі в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Фулгема та здобув впевнену перемогу.

Рахунок у матчі відкрив Михайло Мудрик після передачі Колвілла, гарно розібравшись в штрафному супротивника. Цей гол й став переможним.

Втім, дещо пізніше Армандо Броя відзначив повернення до стартового складу курйозним взяттям воріт та подвоїв перевагу своєї команди.

Фулгем — Челсі 0:2

Голи: Мудрик, 18, Броя, 19

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Рім, Робінсон — Рід (Кейрні, 66), Палінья, Перейра (Лукіч, 75) — Вілсон (Івобі, 53), Хіменес (Вінісіус, 53), Вілліан

Челсі: Санчез — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо (Мадуеке, 90+6), Галлахер — Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46) — Броя (Стерлінг, 65)