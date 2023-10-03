Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Конор Галлагер прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Фулгема (2:0). Нагадаємо, що один із голів у грі забив українець Михайло Мудрик.

"Чудові відчуття. Ми зіграли гідно. Можливо, не так добре, як хотілося б, але головним було взяти три очки, вони були нам дуже потрібні, тому ми раді.

Перемоги дають впевненість. Ми виграли останні два матчі, сподіваюся, зможемо відштовхуватися від цього", — наводить слова Галлагера ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Фулгем — Челсі.