17-річний футболіст вирішив змінити клуб.
Гаррісон Паркер, getty images
03 жовтня 2023, 19:49
Манчестер Сіті оформив перехід центрального захисника Гаррісона Паркера, який до цього належав Манчестер Юнайтед, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Стверджується, що контракт було підписано сьогодні, а "містяни" виграли боротьбу за футболіста в інших чотирьох топ-клубів.
Деталі переходу футболіста не повідомляються, проте Transfermarkt пише, що угода коштувала Манчестер Сіті 817 тисяч євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може повернутись в Боруссію Д.