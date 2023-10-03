Англія

17-річний футболіст вирішив змінити клуб.

Манчестер Сіті оформив перехід центрального захисника Гаррісона Паркера, який до цього належав Манчестер Юнайтед, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Стверджується, що контракт було підписано сьогодні, а "містяни" виграли боротьбу за футболіста в інших чотирьох топ-клубів.

Деталі переходу футболіста не повідомляються, проте Transfermarkt пише, що угода коштувала Манчестер Сіті 817 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може повернутись в Боруссію Д.