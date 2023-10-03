Англія

23-річний футболіст має намір покинути Манчестер Юнайтед узимку.

Джейдон Санчо може повернутися до дортмундської Боруссії, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, вінгер має намір залишити МЮ. При цьому, варіант з переходом до Боруссії малоймовірний, хоч і не виключений.

У свою чергу, Санчо підтримує контакт із головним тренером "джмелів" Едіном Терзичем.

Нагадаємо, тижнем раніше Ерік тен Гаг сказав щодо ситуації навколо Санчо наступне, що "все залежить від нього".

Також з'являлася інформація, що група гравців Манчестер Юнайтед на чолі з Магвайром, Рашфордом та Шоу закликали англійця вибачитися перед нідерландським фахівцем, щоб врятувати свою кар'єру на Олд Траффорд.