Лідер "чайок" підпише зі своїм клубом угоду на п'ять років.
Каору Мітома, getty images
04 жовтня 2023, 18:18
Вінгер та один з лідерів Брайтона Каору Мітома вирішив пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст London World Кріс Вітлі.
За інформацією джерела, 26-річний японець підпише з "чайками" новий п'ятирічний контракт, про що мають офіційно оголосити протягом доби.
Відзначається, що за новою угодою Мітома зароблятиме в Брайтоні 80 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Його поточний контракт із клубом АПЛ спливає влітку 2025 року.
У поточному сезоні Каору Мітома провів у рамках англійської Прем'єр-ліги сім поєдинків, у яких він забив три голи та віддав три результативні передачі.