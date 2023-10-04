Англія

Лідер "чайок" підпише зі своїм клубом угоду на п'ять років.

Вінгер та один з лідерів Брайтона Каору Мітома вирішив пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст London World Кріс Вітлі.

За інформацією джерела, 26-річний японець підпише з "чайками" новий п'ятирічний контракт, про що мають офіційно оголосити протягом доби.

Відзначається, що за новою угодою Мітома зароблятиме в Брайтоні 80 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Його поточний контракт із клубом АПЛ спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні Каору Мітома провів у рамках англійської Прем'єр-ліги сім поєдинків, у яких він забив три голи та віддав три результативні передачі.