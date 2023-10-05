Англія 05 жовтня 2023, 19:56 Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед цікавляться захисником Феєнорду Футболіст може перейти до англійського чемпіонату. Квінтен Тімбер - Getty Images 05 жовтня 2023, 19:56 Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед цікавляться Квінтеном Тімбером - повідомляє 90Min. Поки що конкретики щодо цього трансферу не було. Півзахисник непогано себе проявив у складі Феєнорда у чемпіонаті Нідерландів та Лізі чемпіонів. В скандальному поєдинку із Аяксом футболіст віддав два асисти. Люди Квінтен Раян Кріспіто Тімбер Команди Арсенал Ліверпуль Манчестер Юнайтед Феєнорд Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте