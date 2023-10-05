Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед цікавляться Квінтеном Тімбером - повідомляє 90Min.  

Поки що конкретики щодо цього трансферу не було. 

Півзахисник непогано себе проявив у складі Феєнорда у чемпіонаті Нідерландів та Лізі чемпіонів. 

В скандальному поєдинку із Аяксом футболіст віддав два асисти. 