Англія

Футболіст може перейти до англійського чемпіонату.

Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед цікавляться Квінтеном Тімбером - повідомляє 90Min.

Поки що конкретики щодо цього трансферу не було.

Півзахисник непогано себе проявив у складі Феєнорда у чемпіонаті Нідерландів та Лізі чемпіонів.

В скандальному поєдинку із Аяксом футболіст віддав два асисти.