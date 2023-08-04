Нидерланды. Новость

Сума трансферу японського футболіста становила близько дев'яти мільйонів євро.

Феєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Серкль Брюгге Аяссе Уедою.

Угода з 24-річним японцем розрахована на п'ять років.

Зазначається, що це найдорожчий трансфер в історії голландського клубу, який, за чутками ЗМІ, становив дев'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Уеда провів 42 матчі, в яких забив 23 голи та віддав дві результативні передачі.