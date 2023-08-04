Нидерланды. Новость
Сума трансферу японського футболіста становила близько дев'яти мільйонів євро.
Аясе Уеда, ФК Феєнорд
04 серпня 2023, 09:21
Феєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Серкль Брюгге Аяссе Уедою.
Угода з 24-річним японцем розрахована на п'ять років.
Зазначається, що це найдорожчий трансфер в історії голландського клубу, який, за чутками ЗМІ, становив дев'ять мільйонів євро.
Минулого сезону Уеда провів 42 матчі, в яких забив 23 голи та віддав дві результативні передачі.