Нидерланды. Новость
Зустріч перервали після того, як фанати закидали поле димовими шашками.
Аякс - Феєнорд, Getty Images
26 вересня 2023, 09:01
Недограний матч шостого туру чемпіонату Нідерландів буде дограно без присутності вболівальників, 27 вересня. Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів.
Нагадаємо, гра, в якій Аякс поступався Феєнорду з рахунком 0:3 стартувала 24 вересня.
На 55 хвилині поєдинок було перервано через поведінку фанатів, які закидали газон димовими шашками та феєрверками, а також порушували правила поведінки на трибунах.
Після матчу був звільнений спортивний директор Аякса Свен Мислінтат, якого раніше підозрювали у фінансових махінаціях при купівлі гравця.
Після чотирьох ігор Аякс набрав п'ять очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. У Феєнорда 11 балів та п'ять зустрічей.