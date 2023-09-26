Нидерланды. Новость

Зустріч перервали після того, як фанати закидали поле димовими шашками.

Недограний матч шостого туру чемпіонату Нідерландів буде дограно без присутності вболівальників, 27 вересня. Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів.

Нагадаємо, гра, в якій Аякс поступався Феєнорду з рахунком 0:3 стартувала 24 вересня.

На 55 хвилині поєдинок було перервано через поведінку фанатів, які закидали газон димовими шашками та феєрверками, а також порушували правила поведінки на трибунах.

Після матчу був звільнений спортивний директор Аякса Свен Мислінтат, якого раніше підозрювали у фінансових махінаціях при купівлі гравця.

Після чотирьох ігор Аякс набрав п'ять очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. У Феєнорда 11 балів та п'ять зустрічей.