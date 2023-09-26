Недограний матч шостого туру чемпіонату Нідерландів буде дограно без присутності вболівальників, 27 вересня. Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів.

Нагадаємо, гра, в якій Аякс поступався Феєнорду з рахунком 0:3 стартувала 24 вересня.

На 55 хвилині поєдинок було перервано через поведінку фанатів, які закидали газон димовими шашками та феєрверками, а також порушували правила поведінки на трибунах.

Після матчу був звільнений спортивний директор Аякса Свен Мислінтат, якого раніше підозрювали у фінансових махінаціях при купівлі гравця.

Після чотирьох ігор Аякс набрав п'ять очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. У Феєнорда 11 балів та п'ять зустрічей.