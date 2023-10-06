Англія

Аргентинець висловився стосовно системи ВАР.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про систему відеоповторів на тлі матчу АПЛ між Тоттенгемом та Ліверпулем, що завершився суддівським скандалом через помилкові рішення бригади ВАР.

"Я довіряю машині, але проблема у водії. Ми повинні розуміти, що люди роблять помилки. Коли арбітр припускається помилок, ми всі можемо це прийняти. Коли помилки відбуваються за допомогою техніки, це важко зрозуміти.

Почеттіно BBC. На мою думку, треба поміркувати про спрощення системи ВАР. Найголовніше – повернути арбітрам більше повноважень при ухваленні рішень. Думаю, що один крок назад може зробити ситуацію простішою та зрозумілішою", — наводить слова