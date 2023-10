У центральному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув перемогу над Ліверпулем, який догравав матч вдев'ятьох, при цьому цей поєдинок не обійшовся без скандалів, пов'язаних із суддівством.

На 34-й хвилині цього протистояння Ліверпуль, будучи вже в меншості, міг відкривати рахунок завдяки Луїсу Діасу, проте гол колумбійського нападника було скасовано через офсайд.

Орган, який регулює та відповідає за суддівство в англійському футболі, (PGMOL) підтвердив факт того, що м'яч Діаса був скасований помилково через людську помилку.

"PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool."



The PGMOL statement on the Luis Diaz disallowed goal. 👇 pic.twitter.com/qC2C0jMsXD