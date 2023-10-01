Офсайду в моменті із забитим м'ячем колумбійського нападника Ліверпуля офіційно не було.
Луїс Діас, getty images
01 жовтня 2023, 09:30
У центральному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув перемогу над Ліверпулем, який догравав матч вдев'ятьох, при цьому цей поєдинок не обійшовся без скандалів, пов'язаних із суддівством.
На 34-й хвилині цього протистояння Ліверпуль, будучи вже в меншості, міг відкривати рахунок завдяки Луїсу Діасу, проте гол колумбійського нападника було скасовано через офсайд.
Орган, який регулює та відповідає за суддівство в англійському футболі, (PGMOL) підтвердив факт того, що м'яч Діаса був скасований помилково через людську помилку.
Даррен Інгланд, який відповідав за VAR, сказав головному арбітру Саймону Гуперу, що "перевірку завершено", той не зовсім зрозумів свого колегу і помилково скасував гол. Між суддями сталося непорозуміння.
Дивитися відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль ми можете на Football.ua.