Англія

Офсайду в моменті із забитим м'ячем колумбійського нападника Ліверпуля офіційно не було.

У центральному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув перемогу над Ліверпулем, який догравав матч вдев'ятьох, при цьому цей поєдинок не обійшовся без скандалів, пов'язаних із суддівством.

На 34-й хвилині цього протистояння Ліверпуль, будучи вже в меншості, міг відкривати рахунок завдяки Луїсу Діасу, проте гол колумбійського нападника було скасовано через офсайд.

Орган, який регулює та відповідає за суддівство в англійському футболі, (PGMOL) підтвердив факт того, що м'яч Діаса був скасований помилково через людську помилку.

"PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool."



The PGMOL statement on the Luis Diaz disallowed goal. 👇 pic.twitter.com/qC2C0jMsXD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2023

Даррен Інгланд, який відповідав за VAR, сказав головному арбітру Саймону Гуперу, що "перевірку завершено", той не зовсім зрозумів свого колегу і помилково скасував гол. Між суддями сталося непорозуміння.

Дивитися відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль ми можете на Football.ua.