Англія

Коуч "Трьох Левів" розкритикував вплив відеоповторів на футбол сьогодення.

Після суддівського скандалу на матчі АПЛ Тоттенгем — Ліверпуль (2:1) багато експертів та колишніх зірок футболу висловили свою думку щодо неправомірних рішень арбітра Саймона Гупера. Не залишився осторонь і головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

"Я завжди був переконаний, що фінальне рішення ухвалює арбітр. Ти можеш погоджуватися чи ні, але тобі доведеться змиритись. Мені не подобається VAR та його вплив, але ми навряд чи повернемося у світ без технологій, які ухвалюють останнє рішення.

Відчуваю розчарування людей, які не розуміють, що відбувається і чому було ухвалено таке рішення. І мені здається, що їм не потрібно по 14 компенсованих хвилин", – цитує Саутгейта BBC.

Раніше повідомлялося, що судді ВАР матчу Ліверпуль — Тоттенгем відсторонені від праці у АПЛ цього туру.