Англія

Бразильський хавбек висловився про продовження контракту з Ньюкасл Юнайтед.

Напередодні стало відомо про те, що Ньюкасл Юнайтед продовжив контракт зі своїм центральним півзахисником Бруно Гімараесом до літа 2028 року.

25-річний бразилець поділився враженнями від свого рішення пов'язати майбутнє з "сороками".

"Я в абсолютному захваті. Уболівальники змусили мене почуватися як вдома з мого першого дня тут, і я почуваюся себе тут як людина, яку дуже люблять.

Я дуже щасливий тут. Це місце, в якому комфортно бути, і я сподіваюся продовжувати радувати вболівальників і допомагати команді працювати добре. Це моя мета, тому що немає слів, щоб описати, наскільки я щасливий бути тут.

Пам'ятаю, у своєму першому інтерв'ю я сказав, що хочу грати за цей клуб у Лізі чемпіонів, і тепер це відбувається. У нас все добре, і коли я дивлюся на полі на своїх одноклубників, я дуже пишаюся ними. Я пишаюся всіма: командою, персоналом, власниками та вболівальниками.

Місто знову повірило в нас, і це неймовірно, що ми зробили для команди. Я сподіваюся, що так буде продовжуватися. Дивовижно те, що сталося в моєму житті за останні два роки", — цитує слова Бруну Гімараеса офіційний сайт Ньюкасла.

Нагадаємо, що Бруно Гімараес перейшов до Ньюкасла з Ліону взимку 2022 року за 42 мільйони євро. З того моменту від зіграв за "сорок" 67 матчів, у яких він забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.