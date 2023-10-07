Англія

Бразилець продовжить виступати за "сорок".

Ньюкасл непогано попрацював в літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт "сорок", Ньюкасл підписав новий контракт зі своїм лідером Бруну Гірамаесом до 2028 року.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що сума відступних в угоді складає близько 100 мільйонів євро.

Бразильський півзахисник приєднався до Ньюкасла у січні 2022 року, перейшовши з французького Ліону за 42 млн. євро. З того часу він провів за клуб 65 матчів, відзначившись одинадцятьма голами та віддавши сім гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ націлився на Гімараеса.