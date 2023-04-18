Франция

Півзахисник може повернутись в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport Witness, чинний чемпіон Франції націлився на півзахисника Ньюкасла Бруну Гімараеса.

Стверджується, що "сороки" не збираються відпускати свого футболіста, тому парижанам доведеться зробити вкрай привабливу пропозицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал повернеться до варіанту з придбанням Бруно Гімараєса в разі невдачі з Беллінгемом.