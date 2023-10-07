Англія

Керманич Ньюкасл Юнайтед висловився про новий контракт бразильського хавбека.

Напередодні стало відомо про те, що Ньюкасл Юнайтед продовжив контракт зі своїм центральним півзахисником Бруно Гімараесом до літа 2028 року.

Головний тренер "сорок" Едді Гау поділився враженнями від підписання нової угоди з 25-річним бразильцем.

"Я радий підписанню Бруно та відданості довгостроковому майбутньому нашому футбольного клубу. Він дуже важливий гравець, і він добре довів це, відколи приєднався до клубу. Відтоді він досяг величезного успіху, тож я просто сподіваюся, що він зможе продовжувати в тому ж дусі та продовжувати свій успіх разом з нами.

Я думаю, що він є уособленням нашого нещодавнього успіху. Він показав стільки хороших результатів, він дуже послідовний, а також у нього чудова особистість поза полем. Він дуже дбає про Ньюкасл Юнайтед і успіх клубу, і у нього чудові стосунки з нашими вболівальниками.

Він був ключовим підписанням для нас — безумовно, цим продовженням контракту ми хочемо підтвердити цей факт", — цитує слова Едді Гау офіційний сайт Ньюкасл Юнайтед.

Нагадаємо, що Бруно Гімараес перейшов до Ньюкасла з Ліону взимку 2022 року за 42 мільйони євро. З того моменту від зіграв за "сорок" 67 матчів, у яких він забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.