Англія

Челсі з Мудриком у вольовому стилі здобув перемогу над Бернлі

Український нападник з'явився на полі наприкінці гри, у який запалював його конкурент за позицією — Рахім Стерлінг.

Бернлі — Челсі, Getty Images

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Бернлі — Челсі 1:4

Голи: Одобер, 15 — Аль-Дахіль, 42, Палмер, 50 (пен.), Стерлінг, 65, Джексон, 75



Бернлі: Траффорд — да Сілва (Робертс, 61), Аль-Дахіль (О’Ши, 46), Делькруа, Тейлор — Берге, Каллен (Ремзі, 61), Браунгілл — Одобер (Брун Ларсен, 79), Трезор (Колеошо, 61), Фостер.



Челсі: Санчес — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер (Маттасен, 86), Броя (Джексон, 46), Стерлінг (Мудрик, 83).



Попередження: Кукурелья, Енцо