Англія

Легенда МЮ близький до призначення в одну з англійських команд.

Англієць Вейн Руні близький до призначення головним тренером Бірмінгем Сіті, який виступає у Чемпіоншипі, повідомляє журналіст BBC Sport Аарон Пол.

За словами Пола, 37-річний екскерманич вашингтонського Ді Сі Юнайтед невдовзі прибуде до Бірмінгема для підписання угоди з клубом. Очікується, що до його нового тренерського штабу приєднаються ірландець Джон О'Ши та англієць Ешлі Коул.

Після 11-ти турів Чемпіоншипу Бірмінгем Сіті посідає у турнірній таблиці шосте місце, яке дозволяє взяти участь у плей-оф за підвищення в АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно Вейн Руні залишив клуб американської МЛС.