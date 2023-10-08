Северная Америка

Під керівництвом англійця команда не змогла пройти до плей-оф МЛС.

Ді Сі Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Вейна Руні.

За словами генерального директора клубу Джейсона Левіна, угода була розірвана за взаємною згодою сторін.

Під керівництвом 37-річного англійця, який очолив Ді Сі Юнайтед у липні 2022 року, команда не змогла пройти до плей-оф МЛС, куди також не пробився Інтер Маямі з Ліонелем Мессі.

В останньому матчі Ді Сі Юнайтед обіграв Нью-Йорк Сіті (2:0). Після 34 ігор команда посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС, але у команд позаду ще є матчі у запасі.