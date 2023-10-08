Англія

Завершився ще один поєдинок 8-го туру АПЛ.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон приймав Ліверпуль на Амекс Стедіум. Гості не зуміли втримати здобуту у першому таймі перевагу в один м'яч.

Господарі поєдинку вийшли вперед на 20-й хвилині зустрічі завдяки голу Адінгри. Наприкінці першої половини матчу дублем вдалося відзначитися Салаху, тож на перерву Ліверпуль пішов лідируючи.

Ближче до кінця зустрічі, на 78-й хвилині, захисник Брайтона Льюїс Данк зрівняв рахунок у грі. Цей гол був останнім у матчі для обох команд.

A brilliant contest on the South Coast 🤝 pic.twitter.com/BEYkUCxGYu — Premier League (@premierleague) October 8, 2023

Брайтон — Ліверпуль 2:2

Голи: Адінгра, 20, Данк, 78 — Салах, 40, 45+1 (пен.)

Попередження: Де Дзербі, 71, Балеба, 90+4 — Собослаї, 67, Гомес, 86

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, Ігор (ван Геке, 63), Марч — Адінгра, Гросс, Жуан Педро (Фаті, 89), Балеба, Мітома — Фергюсон (Велбек, 60)

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Матіп (Конате, 73), Ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Елліотт (Гравенберх, 46) — Салах, Нуньєс, Діас