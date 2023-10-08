Сіті мав 12 перемог поспіль.
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08 жовтня 2023, 20:49
Манчестер Сіті програв Арсеналу в АПЛ вперше при Хосепу Гвардіолі, повідомляє Squawka.
За інформацією джерела, до цього дня останню перемогу "канонірів" над Сіті в рамках ліги було датовано 2015 роком, суху домашню – у 2012-м. До того ж, лондонцям вдалося перервати серію з 12 поразок у протистоянні з Сіті в АПЛ.
Також Арсенал обіграв чинного чемпіона Англії вперше з 2017 року.
У наступному турі лондонський Арсенал гратиме гостьове дербі проти Челсі, а Манчестер Сіті прийматиме Брайтон.