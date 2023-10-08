Англія

Сіті мав 12 перемог поспіль.

Манчестер Сіті програв Арсеналу в АПЛ вперше при Хосепу Гвардіолі, повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, до цього дня останню перемогу "канонірів" над Сіті в рамках ліги було датовано 2015 роком, суху домашню – у 2012-м. До того ж, лондонцям вдалося перервати серію з 12 поразок у протистоянні з Сіті в АПЛ.

Також Арсенал обіграв чинного чемпіона Англії вперше з 2017 року.

У наступному турі лондонський Арсенал гратиме гостьове дербі проти Челсі, а Манчестер Сіті прийматиме Брайтон.