Англія

Джон Юстас більше не є керманичем бірмінгемського клубу.

Бірмінгем Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Джона Юстаса з посади головного тренера першої команди.

43-річний англійський фахівець пропрацював з командою протягом 15 місяців, проте не зміг досягти значних результатів.

У поточному сезоні Бірмінгем набрав 18 очок в 11 матчах Чемпіоншипу, що дозволяє команді наразі займати шосте місте у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на те, щоб стати новим головним тренером Бірмінгема, є Вейн Руні, який напередодні залишив Ді Сі Юнайтед з МЛС.